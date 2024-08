'Ato de terror': Coreia do Norte condena incursão da Ucrânia na Rússia

A Coreia do Norte condenou a incursão da Ucrânia na Rússia como um ato de terror imperdoável apoiado por Washington e pelo Ocidente, acrescentando que sempre apoiará a Rússia enquanto ela busca proteger sua soberania, disse a mídia estatal neste domingo.

A investida da Ucrânia na Rússia é um produto da política de confronto anti-russa dos EUA, que está levando a situação à beira da Terceira Guerra Mundial, disse a agência de notícias KCNA.

Os EUA entregaram quantidades "astronômicas" de armas letais ao presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskiy, disse a reportagem.

"Condenamos veementemente o ataque armado contra o território russo pelo regime fantoche de Zelenskiy sob o controle e apoio dos Estados Unidos e do Ocidente como um ato imperdoável de agressão e terror", disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte em um comunicado, de acordo com a KCNA.

A Coreia do Norte aumentou dramaticamente seus laços com a Rússia no ano passado com duas reuniões de cúpula de seus líderes que prometeram cooperação mais estreita em todas as áreas.

Em junho, o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente russo Vladimir Putin assinaram um pacto em Pyongyang sobre "parceria estratégica abrangente" que incluía um acordo de defesa mútua.

Coreia do Sul, Ucrânia e EUA acusaram a Coreia do Norte de fornecer artilharia e mísseis à Rússia para uso em sua guerra contra a Ucrânia. Coreia do Norte e Rússia negaram as alegações.