City vence Chelsea em Londres na 1ª rodada do Campeonato Inglês

O Manchester City, atual tetracampeão inglês, iniciou sua campanha na Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea neste domingo (18), em Londres, em jogo que marcou a estreia do técnico Enzo Maresca no comando dos 'Blues'.

O norueguês Erling Haaland (18') e o croata Mateo Kovacic (84') marcaram os gols dos 'Citizens' em Stamford Bridge.

"Não esperava fazer um jogo assim. Sei do que esses jogadores são capazes, mas é o primeiro dia e precisamos de treinamento. Vocês não imaginam o quanto me sinto privilegiado por poder compartilhar isso com esse grupo incrível de jogadores", o técnico do time de Manchester, Pep Guardiola.

Graças a esta vitória no grande jogo da primeira rodada, o City se junta ao grupo de times que somam três pontos por enquanto: Brighton, Arsenal, Liverpool e Manchester United.

De todos eles, o líder provisório continua sendo o Brighton, que leva a melhor no saldo de gols por ter vencido o Everton por 3 a 0.

Na segunda-feira, o Tottenham fecha a rodada recebendo o Leicester.

Contra o Chelsea, o Manchester City controlou a partida desde o início e especialmente a partir do gol de Haaland, artilheiro da Premier League nas duas últimas temporadas.

O atacante norueguês aproveitou um cruzamento de Jeremy Doku, se livrou da marcação da defesa e colocou a bola longe do alcance do goleiro Robert Sánchez batendo com estilo de perna esquerda.

Os 'Blues' não se renderam e partiram em busca do empate, mas quando mais pressionavam pelo gol, o City ampliou com uma grande jogada de Kovacic, que não comemorou por já ter jogado no Chelsea.

O técnico italiano Enzo Maresca, que substituiu Mauricio Pochettino, perde seu primeiro jogo no comando do time londrino diante do Manchester City de Pep Guardiola, de quem foi auxiliar nos 'Citizens'.

"Acho que fizemos um bom jogo. Competimos bem e estivemos em um nível semelhante, senão melhor. Fizemos um bom jogo, mas não aproveitamos as oportunidades", lamentou Maresca.

No outro jogo deste domingo, o Brentford venceu o Crystal Palace por 2 a 1.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Manchester United - Fulham 1 - 0

- Sábado:

Ipswich Town - Liverpool 0 - 2

Arsenal - Wolverhampton 2 - 0

Everton - Brighton 0 - 3

Newcastle - Southampton 1 - 0

Nottingham - Bournemouth 1 - 1

West Ham - Aston Villa 1 - 2

- Domingo:

Brentford - Crystal Palace 2 - 1

Chelsea - Manchester City 0 - 2

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brighton 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0 2

. Liverpool 3 1 1 0 0 2 0 2

. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Aston Villa 3 1 1 0 0 2 1 1

. Brentford 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0 1

. Newcastle 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Bournemouth 1 1 0 1 0 1 1 0

. Nottingham 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Crystal Palace 0 1 0 0 1 1 2 -1

. West Ham 0 1 0 0 1 1 2 -1

15. Fulham 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Southampton 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Chelsea 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Ipswich Town 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Everton 0 1 0 0 1 0 3 -3

© Agence France-Presse