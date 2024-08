Briga em boate termina em tiros e deixa três feridos em Pernambuco

Três pessoas foram baleadas por um homem após uma briga, incluindo um policial militar, na madrugada deste sábado (17), em uma boate em Boa Viagem, na cidade de Recife, em Pernambuco.

O que aconteceu

Os tiros foram disparados após uma briga no salão principal da boate. O incidente ocorreu na boate Seu Visconde, localizada na Avenida Visconde de Jequitinhonha, em Boa Viagem. Após uma discussão, o suspeito saiu do local, pegou uma arma em seu carro e retornou, ameaçando os seguranças e disparando contra os frequentadores.

Três pessoas foram baleadas e levadas para atendimento médico. Entre as vítimas está um policial militar de 41 anos, que, segundo informações, seria o alvo do ataque. Além dele, um homem de 21 anos e uma mulher de 30 anos também foram atingidos.

Vídeos que mostram o pânico dos frequentadores do local, flagrados por câmeras de segurança, foram publicados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a correria das pessoas fugindo dos tiros, algumas caindo no chão durante a fuga. Outro vídeo mostra o policial militar atingido sendo carregado.

Os feridos foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Imbiribeira, mas o policial foi transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Não há informações sobre o seu estado de saúde atual. O hospital foi procurado, mas até o momento não havia respondido aos questionamentos.

Suspeito conseguiu fugir do local. A Polícia Civil de Pernambuco, através da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, registrou a ocorrência e iniciou as investigações. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar o autor dos disparos, informou a Secretaria de Defesa Social do estado.

Boate se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota, a administração da boate Seu Visconde informou que o crime aconteceu após uma briga, e que o suspeito retornou armado, impossibilitando a ação dos seguranças.