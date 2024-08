Áustria enfrenta grandes inundações após chuvas recordes

(Reuters) - Fortes chuvas atingiram regiões alpinas da Áustria e deixaram partes de Viena submersas no fim de semana, causando danos severos em partes do país e interrompendo o transporte rodoviário e ferroviário, disseram autoridades e a mídia local.

Torrentes rápidas de água lamacenta varreram carros pela estação de esqui de St. Anton, no oeste da Áustria, na sexta-feira, mostraram imagens postadas nas redes sociais. Enquanto isso, chuvas recordes atingiram partes de Viena no leste do país no sábado, disse a emissora estatal ORF.

Uma mulher foi arrastada para baixo de um ônibus pela força das enchentes na área de Doebling, no norte da cidade, no sábado, disse a ORF. Ela foi levada ao hospital em estado crítico, acrescentou.

Os bombeiros da capital foram chamados mais de 450 vezes no sábado, pois as chuvas causaram caos no trânsito e interromperam o transporte ferroviário, de acordo com a ORF.

"Fortes tempestades causaram grandes danos em muitas partes da Áustria", disse o chanceler Karl Nehammer no X, agradecendo às autoridades que estavam trabalhando para limpar os danos.

No distrito de Doebling, em Viena, as autoridades registraram 110 litros de chuva por metro quadrado, o que o meteorologista da ORF Vienna, Kevin Hebenstreit, disse ser um recorde de precipitação de agosto na cidade.

