++ Sophia Loren lamenta morte de Alain Delon ++

ROMA, 18 AGO (ANSA) - A atriz italiana Sophia Loren, de 89 anos, lamentou neste domingo (18) a morte do ator francês Alain Delon.

"A notícia do falecimento do Alain me entristeceu muito.

Antes de colega ele era um amigo querido. Sempre amarei você.

Tchau, Alain", disse a artista em entrevista à ANSA. (ANSA).

