Ucrânia ataca Rússia com drones e diz que está avançando na região da fronteira

Por Guy Faulconbridge e Lidia Kelly

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia bombardeou a Rússia com mísseis e drones na quarta-feira e disse que estava avançando mais profundamente na maior incursão estrangeira na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que representava um dilema para o presidente Vladimir Putin.

Milhares de soldados ucranianos atravessaram a fronteira russa nas primeiras horas de 6 de agosto na região de Kursk, no oeste da Rússia, no que Putin afirmou ser uma grande provocação com o objetivo de ganhar vantagem em possíveis negociações futuras de cessar-fogo.

A Ucrânia conquistou uma parte da região de Kursk, na fronteira com a Rússia, e embora Putin tenha dito que o Exército russo expulsaria as tropas ucranianas, mais de uma semana de intensas batalhas não conseguiram expulsá-las até o momento.

"A situação ainda permanece difícil", disse Yuri Podolyaka, um influente blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia. "O inimigo ainda tem a iniciativa e, portanto, embora lentamente, está aumentando sua presença na região de Kursk."

A Rússia afirmou na quarta-feira que havia destruído 117 drones ucranianos na Rússia durante a noite, principalmente nas regiões de Kursk, Voronezh, Belgorod e Nizhny Novgorod. Disse que mísseis também foram abatidos e mostrou bombardeiros Sukhoi Su-34 atacando posições ucranianas em Kursk.

Segundo relatos não confirmados, alguns dos drones ucranianos atingiram bases aéreas russas. A Guarda Nacional da Rússia disse que estava reforçando a segurança na usina nuclear de Kursk, que fica a apenas 35 km dos combates.

Os comandantes russos afirmaram que o front em Kursk havia se estabilizado, embora o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy tenha dito que suas forças continuavam avançando no local e ordenou que seus generais desenvolvessem os próximos "passos fundamentais" na operação.

Biden disse que autoridades dos EUA estavam em contato constante com a Ucrânia sobre a invasão da Rússia, a qual, segundo ele, "criou um verdadeiro dilema" para Putin, que ordenou a entrada de milhares de soldados na Ucrânia em 2022.

A Casa Branca afirmou que a Ucrânia não avisou com antecedência sobre sua incursão e que os Estados Unidos não tiveram nenhum envolvimento na operação, embora as autoridades russas tenham sugerido que os apoiadores ocidentais da Ucrânia devem ter tido conhecimento do ataque.

O ataque ucraniano à Rússia mudou radicalmente a narrativa da guerra. A Rússia vinha avançando desde o fracasso da contraofensiva da Ucrânia em 2023, que não conseguiu obter grandes ganhos contra as forças de Moscou.