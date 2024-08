Vale R$ 1.600? Testamos cadeira de home office que promete ser ergonômica

Em abril deste ano, depois de meses de estresse, má postura e muitas horas de trabalho, meu pescoço travou pela primeira vez. No hospital, o ortopedista me indicou sessões de fisioterapia e a troca da minha cadeira de escritório por um modelo mais ergonômico.

Há várias opções de cadeiras ergonômicas disponíveis no mercado, mas a maioria delas são muito caras. Passei quase um mês fazendo pesquisas e comparações, e cheguei à cadeira Darix X+, da Plaxmetal. E depois de quase dois meses de teste, posso dizer que não me arrependi da minha compra.

O que eu gostei?

Conforto e sustentação. Depois de uma semana de uso, senti uma melhora nas minhas dores no pescoço. A cadeira ajuda a manter a minha postura ereta, sem abrir mão do conforto. Com apoios que vão da cabeça ao quadril, tenho sustentação o dia todo com ela.

Adaptável. A cadeira possui muitas alavancas para adaptar seu tamanho para diferentes usuários. Tenho 1,58 m e deixei a cadeira com o encosto no limite de retração e com as costas no nível mais baixo, e ficou bem ajustada ao que eu precisava. O configuração da altura ainda deixa os meus pés certinhos no apoio que fica no chão. Mas, a cadeira também está adaptada para quem tem pernas maiores. O modelo se adequa para pessoas de até 120 kg, segundo a fabricante.

Cadeira permite apoio a todo o corpo Imagem: Rebecca Vettore

Possui apoio para o pescoço Imagem: Rebecca Vettore

Preço. Quando comecei a procurar cadeiras, existiam alguns pré-requisitos que eu não queria abrir mão, como encosto para pescoço e ajuste na lombar. Mas depois de poucas pesquisas, descobri que esses itens encareciam muito o produto. No final, esta foi a cadeira que dispunha de tudo que eu queria e custava menos de R$ 2.000. Apesar de não ser algo barato, ainda é mais em conta do que outros modelos.

Material. Feita de alumínio, a cadeira é muito firme, resistente e parece que vai durar por muito tempo.

Pontos de atenção

Acabamento com tela. Apesar da tela trazer conforto quando estou sentada, o material pode incomodar quando em contato direto com a pele, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de ficar com marcas nas pernas após um longo período sentado.

Montagem. Muito mais complexa do que minha antiga cadeira, tive que chamar um especialista para montá-la.

O que mudou para mim?

Desde que comecei a usar esta cadeira minha postura mudou muito. Agora, eu tendo a me sentar com uma postura mais ereta e "saudável'. Com os encostos da lombar e do pescoço, sinto menos dores no final do dia.

Trabalhar 8 horas por dia ficou muito mais fácil usando ela, por isso, acho que valeu o investimento maior em uma cadeira ergonômica.

Para quem eu indico

Dores na cervical e na coluna são situações comuns de quem trabalha o dia todo sentado. Uma cadeira com boa ergonomia pode ajudar a evitar essas situações. Por isso, eu indico esta cadeira para quem passa mais de 6 horas na frente do computador, em home office, por exemplo.

