Índice acionário da China recua para menor nível em 6 meses após dados sobre empréstimos

XANGAI (Reuters) - Um índice acionário da China caiu para seu menor nível em seis meses nesta quarta-feira, depois que dados mostraram que os empréstimos bancários no país caíram mais do que o esperado em julho, enquanto o volume de negociações permaneceu baixo, ressaltando a desconfiança dos investidores.

O índice CSI 300 fechou em queda de 0,75%, atingindo seu menor nível desde fevereiro. O Shanghai Composite Index perdeu 0,6%.

O enfraquecimento das ações chinesas ocorre mesmo com o avanço de papéis no continente como um todo e com o dólar registrando perdas, após dados moderados sobre preços ao produtor dos Estados Unidos despertarem expectativas de que a inflação ao consumidor também será benigna, fazendo com que os rendimentos dos Treasuries caíssem.

Os bancos chineses concederam 260 bilhões de iuanes (36,28 bilhões de dólares) em novos empréstimos em julho, uma queda de quase 88% em relação a junho e não atingindo as previsões dos analistas, de acordo com dados divulgados pelo Banco do Povo da China na terça-feira.

Os empréstimos atingiram o menor nível em quase 15 anos, arrastados pela fraca demanda de crédito e por fatores sazonais, aumentando as expectativas de que o banco central chinês poderá realizar mais medidas de afrouxamento monetário.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,6%, a 36.442,43 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,35%, a 17.113 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,60%, a 2.850 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,75%, a 3.309 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,88%, a 2.644 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,06%, a 22.027 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,85%, a 3.286 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,31%, a 7.850 pontos.

(Redação de Xangai)