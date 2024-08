Cemig tem queda do lucro recorrente no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de energia elétrica Cemig encerrou o segundo trimestre com lucro líquido recorrente de 1,13 bilhão de reais, queda de 6,6% na comparação com igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado na madrugada desta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da estatal mineira alcançou 1,92 bilhão de reais, configurando uma alta de 2% na base anual.

A companhia citou crescimento de 2,9% no total de energia elétrica distribuída por sua concessionária, que foi compensado por impactos negativos de redução no lucro da distribuidora de gás Gasmig, menor resultado de equivalência patrimonial, entre outros.

A Cemig também registrou no trimestre um efeito não recorrente de reversão de provisões tributárias no valor de 584 milhões de reais, referente a uma decisão judicial favorável à companhia relacionada às contribuições previdenciárias sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Os investimentos da companhia elétrica mineira somaram 1,43 bilhão de reais no segundo trimestre deste ano, montante 49% maior que em igual período de 2023. A companhia destacou os aportes direcionados à distribuidora de energia e também a entrada em operação de novos parques de geração solar.

O índice de alavancagem encerrou junho em 1,02 vez a dívida líquida sobre Ebitda ajustado, "garantindo a sustentabilidade financeira para a execução do robusto programa de investimentos", disse a empresa.

(Por Letícia Fucuchima)