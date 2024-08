Carro elétrico seminovo é bom negócio? Saiba como não cair em furada

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada nesta quarta-feira (14). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

A busca por veículos elétricos tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo, refletindo uma mudança significativa no mercado automotivo. Mas se para muitos a aquisição de um carro zero quilômetro ainda é um objetivo distante, o mercado de veículos elétricos usados e seminovos emerge como uma alternativa viável.

Ao considerar a compra de um automóvel deste tipo, é importante estar ciente dos cuidados específicos. Segundo Yago Almeida, CEO da Olho no Carro, plataforma digital de análise de veículos, há alertas importantes a serem verificados antes de fechar negócio.

"Realizar um test-drive permite avaliar o consumo real da bateria. É indicado percorrer um trajeto variado, com algumas acelerações mais intensas e outras mais suaves. Se, ao final, o consumo de bateria estiver em linha com as expectativas do modelo, isso fortalece a confiança na saúde energética do veículo", avalia.

Estado da bateria

O estado da bateria, por exemplo, é um dos aspectos mais importantes, pois representa o coração do veículo e o componente mais caro do automóvel e sua capacidade de armazenamento de energia. A maioria dos fabricantes oferece garantia de 8 anos, o que pode ser um indicativo de sua durabilidade. Verificar a capacidade de armazenamento de energia e checar a garantia oferecida pelo fabricante pode evitar despesas futuras significativas.

Outro fator essencial é a infraestrutura de recarga. Os conectores e as condições de recarga CA (Corrente Alternada) e CC (Corrente Contínua) devem ser compatíveis com as necessidades do usuário e as opções disponíveis na região.

Outros cuidados

A integridade do assoalho é vital, já que abriga a bateria e qualquer dano pode comprometer a segurança e o desempenho do veículo. Também devem ser examinados em busca de sinais de desgaste ou danos.

O painel de instrumentos é o portal para o entendimento do comportamento do carro. Informações precisas sobre autonomia, consumo de energia e estado da bateria são indispensáveis para uma condução eficiente e econômica. Teste os botões ou a tela touch para verificar se consegue acessar os dados sobre o carro.

A suspensão também merece atenção especial, pois é projetada para suportar o peso adicional das baterias, sendo diferente daquela encontrada em veículos a combustão.

É necessário ressaltar a importância das revisões periódicas, que garantem o bom funcionamento e a longevidade do veículo. Outro aspecto importante é a documentação do veículo, que deve estar em dia, incluindo o histórico de manutenção.

Mercado de elétricos usados

A busca por informações sobre carros 100% elétricos usados teve um crescimento de 110% nos primeiros seis meses de 2024, no comparativo com 2023. Já os modelos híbridos apresentaram uma alta de 97,8% no mesmo período, segundo dados da Olho no Carro.

As três marcas de elétricos mais pesquisadas foram: BYD, Nissan e Porsche. Com relação aos híbridos, as montadoras que lideraram as buscas foram Toyota, Caoa Chery e Volvo. A empresa com o maior crescimento entre os elétricos usados foi a BYD, com 333%.

De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), nos primeiros quatro meses de 2024, o acumulado de vendas de carros eletrificados (híbridos e elétricos) totalizou 51.296 unidades. Entre janeiro e dezembro de 2023, exatos 19.310 veículos elétricos (BEV) zero quilômetro foram vendidos no Brasil. O número representa alta impressionante de 56,2% se comparado com o mesmo período de 2022.

******************

UOL Carros recomenda

Em queda, Corolla terá que plugar na tomada para não sumir das garagens. Leia mais

Gasolina chega a R$ 7 em SP, mas dá para achar por muito menos. Leia mais

Bombou nas redes

Por que os carros mais baratos do Brasil não são os que vendem mais. Leia mais

Reze para não quebrar: 8 itens do seu carro que custam fortuna para arrumar. Leia mais