Bolsas da Ásia fecham mistas, com juros dos EUA e indicadores chineses no radar

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com algumas delas animadas com a maior possibilidade de cortes de juros nos EUA e outras demonstrando cautela antes de dados econômicos relevantes da China. Investidores também repercutiram notícia de que o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, não buscará um novo mandato.

O índice Nikkei subiu 0,58% em Tóquio, a 36.442,43 pontos, mas perdeu fôlego durante o pregão após Kishida anunciar que não disputará em setembro a reeleição para líder do Partido Liberal Democrata (PLD), que controla o Parlamento japonês e indica o primeiro-ministro, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,88% em Seul, a 2.644,50 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,06% em Taiwan, a 22.027,25 pontos.

Ontem, dados benignos de inflação ao produtor (PPI) dos EUA reforçaram chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) comece a cortar seus juros básicos nos próximos meses e impulsionaram as ações em Wall Street. Hoje, o foco será a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

Já os mercados da China continental e de Hong Kong recuaram, com negócios marcados por cautela antes de indicadores chineses sobre produção industrial e vendas no varejo, a ser publicados no fim da noite de hoje. O Xangai Composto caiu 0,60%, a 2.850,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,86%, a 1.540,92 pontos. O Hang Seng, por sua vez, teve modesta baixa de 0,35% em Hong Kong, a 17.113,36 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com a ajuda de ações dos setores imobiliário e de saúde. O S&P/ASX 200 avançou 0,31% em Sydney, a 7.850,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires