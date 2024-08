Ações sobem na Europa em sessão marcada por dados dos EUA e da zona do euro

Por Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias subiam nesta quarta-feira, com os investidores na espera de dados importantes dos Estados Unidos e analisando números da zona do euro, enquanto uma série de balanços corporativos otimistas aumentava o apetite pelo risco.

O índice STOXX 600 subia 0,3%, sendo negociado próximo a uma máxima de duas semanas. Todas as bolsas regionais estavam sendo negociadas em território positivo.

A confiança dos investidores foi impulsionada por dados divulgados na terça-feira que mostraram que os preços ao produtor dos EUA subiram menos do que o previsto em julho. Isso reforçou a visão do mercado de que o arrefecimento da inflação levará o Federal Reserve a cortar os juros em breve.

Os dados dos preços ao consumidor dos EUA, a serem divulgados às 9h30 (horário de Brasília), serão analisados em busca de sinais sobre o estado da maior economia do mundo, depois que temores de recessão prejudicaram ativos de risco em nível global no início deste mês.

Também estão no radar dos investidores as estimativas preliminares de emprego e PIB da zona do euro.

"Os investidores ficam muito nervosos a cada divulgação de dados, porque se perguntam se isso é apenas uma desaceleração gradual ou se é o início de uma recessão", disse Thomas Gehlen, estrategista sênior de mercado da SG Kleinwort Hambros.

"A volatilidade será elevada e os preços continuarão sensíveis às divulgações macroeconômicas nas próximas semanas."

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,43%, a 8.271 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,41%, a 17.884 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,52%, a 7.313 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,89%, a 32.290 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,28%, a 1.753 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,26%, a 6.605 pontos.