Zamp ganha processo competitivo para adquirir bens e direitos sobre operação da Starbucks no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Zamp informou nesta quinta-feira que foi declarada vencedora do processo competitivo para adquirir "determinados bens e direitos" que integram as operações das lojas Starbucks no Brasil.

A decisão ainda está sujeita a recurso, de acordo com comunicado da Zamp ao mercado.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) havia aprovado, no mês passado, a compra pela Zamp de ativos que fazem parte da rede de cafeterias no país. A Zamp já opera as marcas Burger King e Popeyes no Brasil.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)