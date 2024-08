Wall Street abre em alta com dados de auxílio-desemprego e alivia tensão

Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, impulsionados por dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego melhores do que o esperado, o que aliviou preocupações com uma recessão na maior economia do mundo.

O Dow Jones subia 0,46% na abertura, para 38.940,38 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 1,02%, para 5.252,57 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,31%, para 16.408,26 pontos na abertura.