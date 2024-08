Viúva de Navalny diz que ele deveria ter participado da histórica troca de prisioneiros

Por Mark Trevelyan

LONDRES (Reuters) - A viúva de Alexei Navalny, Yulia, disse nesta quinta-feira que sentiu alegria e amargura com a troca de prisioneiros no estilo da Guerra Fria, que resultou na libertação dos principais dissidentes russos na semana passada, quase seis meses depois de sua morte em uma colônia penal no Ártico.

Yulia Navalnaya disse que seu marido, caso estivesse vivo, deveria fazer parte do acordo no qual a Rússia entregou os dissidentes, juntamente com cidadãos norte-americanos e alemães, em troca do assassino russo condenado Vadim Krasikov e outros russos mantidos em prisões ocidentais.

Os partidários de Navalny disseram logo após sua morte, em 16 de fevereiro, que ele estava prestes a ser trocado por Krasikov, um membro do serviço de segurança FSB da Rússia que estava cumprindo pena de prisão perpétua na Alemanha por assassinar um ex-combatente checheno.

"Naquele momento, muitas pessoas achavam que era impossível, que tínhamos inventado tudo. Mas agora tudo é extremamente óbvio", disse Navalnaya em um vídeo no YouTube.

"Putin realmente concordou em entregar prisioneiros políticos em troca de espiões e assassinos, e isso aconteceu. Mas não para Alexei."

Putin disse que estava disposto a libertar Navalny, um carismático ativista anticorrupção que criou um movimento nacional que foi proibido por "extremismo", com a condição de que ele nunca mais voltasse à Rússia.

O Kremlin nega as acusações da família e dos apoiadores de Navalny de que Putin mandou matá-lo na prisão porque não suportaria vê-lo livre. O atestado de óbito de Navalny diz que o homem de 47 anos morreu de causas naturais.

O movimento de Navalny disse que fornecerá provas da alegação, mas ainda não publicou as evidências. Navalny, que sobreviveu a uma tentativa de envenenamento em 2020, suportou duras condições de prisão e passou longos períodos em confinamento solitário.

Em seu vídeo, Navalnaya comemorou a libertação dos oito dissidentes russos em 1º de agosto, mas disse que também sentiu tristeza.

"Fazia muito tempo que eu não sentia tanto alívio e felicidade. Mas, ao mesmo tempo, me senti muito, muito amarga."

Ela disse que a troca envolvendo os EUA e a Alemanha mostrou que a oposição russa poderia se envolver com os líderes mundiais, que "não desistiram da Rússia".

Mas ela citou pelo menos 15 prisioneiros ainda detidos por acusações relacionadas à política, incluindo o técnico de TV de Navalny, Daniel Kholodny, três dos advogados de Navalny e outros políticos, ativistas e jornalistas.

Oleg Orlov, um ativista de direitos humanos entre os que foram libertados na semana passada, disse na quarta-feira que já se falava em uma possível troca de prisioneiros. Ele não disse quem estava envolvido em tais discussões.

A troca de prisioneiros também resultou na libertação dos importantes dissidentes Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin, o que significa que todos os oponentes mais proeminentes do Kremlin estão agora fora do país. Navalnaya também não pode retornar, já que um tribunal confirmou nesta semana uma decisão que significa que ela seria presa por envolvimento em um grupo "extremista" se voltasse à Rússia.

Ainda não se sabe com que eficácia eles e outros membros da oposição russa poderão trabalhar juntos e o que poderão alcançar, dado o controle total de Putin sobre o poder.

Navalnaya disse que seria necessário um enorme esforço e sacrifício, mas a libertação dos prisioneiros ofereceu esperança.

"Há apenas uma semana, eles estavam na prisão, trancados atrás de portas de ferro... Hoje eles são pessoas livres", disse ela.

"Um dia, a mesma coisa acontecerá com nosso país."