Venda de cimento no Brasil cresce 6,6% em julho

SÃO PAULO (Reuters) - A comercialização de cimento no Brasil em julho somou 5,9 milhões de toneladas, um crescimento de 6,6% sobre um ano antes e de 9% na comparação com junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação de produtores do insumo, Snic.

A venda de cimento no acumulado dos sete primeiros meses do ano mostra alta de 2%, para 36,4 milhões de toneladas.

“A indústria registrou pela primeira vez no ano crescimento em todas as regiões do país, reflexo da sazonalidade da maior comercialização do cimento no segundo semestre", afirmou o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, em comunicado à imprensa.

Segundo a entidade, parte desse desempenho é atribuído ao número de dias úteis, que foi maior que em 2023. O despacho do insumo por dia útil cresceu 0,5% em julho sobre o mesmo mês do ano passado, para 234 mil toneladas.

No mês passado, o Snic previu que a venda de cimento deve subir 1,4% este ano, um acréscimo de 900 mil toneladas em relação a 2023, mas abaixo da alta anteriormente prevista de 2,4%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)