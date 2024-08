Veículos elétricos e híbridos passam a representar metade da venda de carros na China

PEQUIM (Reuters) - Metade de todos os veículos vendidos na China em julho eram novos veículos elétricos puros ou híbridos, mostraram dados do setor, um marco que ressalta o quanto o maior mercado automotivo do mundo saltou à frente de seus pares ocidentais na adoção dos veículos elétricos.

As vendas dos chamados veículos de energia nova aumentaram 37% no mês passado em relação ao mesmo período do ano anterior, representando um recorde de 50,7% das vendas de automóveis, segundo dados da Associação de Carros de Passageiros da China.

Esses veículos representavam apenas 7% do total de vendas na China há três anos, mas os pesados investimentos em cadeias de suprimento têm impulsionado o crescimento do setor doméstico de veículos elétricos, deixando para trás muitas marcas estrangeiras estabelecidas.

Por outro lado, a participação das vendas de veículos elétricos e híbridos nos Estados Unidos foi de 18% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA, uma empresa de pesquisa.

O ritmo de crescimento dos veículos de energia nova na China acelerou em relação ao aumento de 28,6% registrado em junho. As vendas de veículos elétricos puros aumentaram 14,3% em julho, em comparação com o crescimento de 9,9% em junho.

O sólido crescimento nas vendas de veículos elétricos puros ajudou algumas marcas locais, incluindo a BYD e a Li Auto, a estabelecer novos recordes de vendas mensais em julho.

Mas, no geral, as vendas domésticas de automóveis caíram 3,1%, estendendo as quedas pelo quarto mês consecutivo, com a confiança do consumidor enfraquecida, uma vez que a economia chinesa luta para ganhar impulso em meio a uma crise prolongada no mercado imobiliário.

A fraqueza do mercado automotivo levou a agência de planejamento estatal da China a anunciar em julho que os subsídios em dinheiro para a compra de veículos seriam dobrados -- até 20.000 iuanes (2.785 dólares) por compra -- e seriam retroativos a abril, quando os subsídios foram introduzidos pela primeira vez.

(Por Qiaoyi Li, Zhang Yan e Kevin Krolicki)