Trump e Kamala debaterão na ABC; ex-presidente diz querer mais dois encontros

Por Jeff Mason e Nathan Layne

DETROIT (Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua opositora democrata, Kamala Harris, debaterão no dia 10 de setembro na emissora de televisão ABC, no que será o primeiro embate entre ambos em uma corrida eleitoral extremamente disputada.

Em uma trapalhada entrevista coletiva em sua casa em Palm Beach, na Flórida, Trump afirmou que também gostaria de ter debates nos dias 4 e 25 de setembro na Fox e na NBC.

Kamala disse num post no X estar ansiosa pelo debate de 10 de setembro, depois de Trump "finalmente ter se comprometido". Depois de uma etapa da campanha em Detroit, ela disse a jornalistas que estava aberta a mais debates.

Trump sugeriu anteriormente que poderia desistir de um debate na ABC, que estava marcado antes que Kamala, atual vice-presidente dos EUA, substituísse há três semanas o presidente Joe Biden como candidata democrata à Casa Branca, embolando a disputa.

Uma pesquisa Ipsos publicada nesta quinta-feira mostrou que Kamala aumentou a sua vantagem sobre Trump desde o fim de julho. Ela tem 42% contra 37%, ante uma vantagem anterior de 37% a 34%.

A coletiva de imprensa foi a primeira aparição pública do republicano desde que Kamala escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice na sua chapa, na terça-feira.

Kamala e Walz realizaram comícios nos Estados decisivos de Michigan e Wisconsin na quarta-feira, atraindo dezenas de milhares de pessoas em um novo sinal de como a entrada tardia na corrida galvanizou os democratas.

Sua rápida ascensão, após a decisão do presidente Joe Biden no mês passado de abandonar sua vacilante campanha, fez com que a equipe de Trump se esforçasse para recalibrar sua estratégia e suas mensagens.

Kamala e Walz teriam encontro com trabalhadores do setor automobilístico em Detroit nesta quinta-feira, após o endosso de suas candidaturas pelo sindicato United Auto Workers, como parte de um esforço para mobilizar os trabalhadores de colarinho azul nos principais Estados decisivos.

A campanha de Kamala cancelou eventos desta quinta-feira na Carolina do Norte e na sexta-feira na Georgia, onde a tempestade tropical Debby provoca chuvas fortes e inundações perigosas. Os democratas irão para o Arizona e Nevada no final desta semana, visitando mais dois Estados cruciais que provavelmente irão desempenhar papel fundamental na eleição de 5 de novembro.

O companheiro de chapa de Trump, o senador JD Vance, de Ohio, também cancelou eventos de campanha na Carolina do Norte nesta quinta-feira devido à tempestade. Ele passou os últimos dias atrás de Kamala e Walz em todo o país, movimento incomum com a intenção de oferecer um "contraste", disse ele a jornalistas na quarta-feira.

Trump tem dado um fluxo constante de entrevistas, embora sejam geralmente a veículos e jornalistas amigáveis e de direita. Na quarta-feira, ele ligou para o programa matinal "Fox & Friends" e respondeu às perguntas dos apresentadores do programa.

(Reportagem de Nathan Layne, Trevor Hunnicutt e Joseph Ax; reportagem adicional de Doina Chiacu)