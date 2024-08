Terror de motoristas no ABC, novo guincho viraliza ao levar carro em 1 min

Em nova abordagem para gestão de tráfego, a cidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista, introduziu tecnologia de guinchos que promete revolucionar a remoção de veículos estacionados irregularmente ou em estado de abandono. A ideia é igual à já vista nos Estados Unidos e similar à já vista em filmes de ficção.

Importados da Alemanha, os novos guinchos conseguem retirar carros em apenas 1 minuto, comparado aos 15 minutos do método tradicional.

A adoção dessa tecnologia foi motivada pela necessidade de preservar a integridade dos veículos durante o processo de remoção. O método elimina o arrasto do automóvel, evitando danos especialmente em casos onde o carro está fechado e travado.

Além disso, o processo de descarregamento do guincho é realizado sem contato com o assoalho do veículo, diferentemente do método convencional, que utiliza empilhadeiras e pode causar avarias. Os veículos recolhidos são encaminhados ao pátio municipal da cidade

A chegada desses guinchos modernos à cidade não foi precedida por uma campanha de divulgação da Prefeitura, o que gerou surpresa e certo receio entre os moradores. A população se deparou com os equipamentos operando diretamente nas ruas, e as informações sobre sua funcionalidade e eficácia se espalharam rapidamente - principalmente nas redes sociais, onde vídeos das remoções se tornaram virais.

Trouxeram um transformer para nossa cidade e não pode vacilar, porque se deixar o carro mal estacionado, levam rapidinho, mais rápido que assaltante Alfredo Giusti, aposentado e morador da cidade há cerca de 50 anos

"Isso dá medo, fiquei assustada, parei rapidinho para entrar na loja com minha irmã sair da loja, mas voltei para o carro porque já me alertaram que aquele guincho monstro está circulando por aqui", afirma a motorista Eliane Fontes.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul afirma que a implementação dos novos guinchos visa não apenas a rapidez na remoção, mas também a segurança e a redução de danos aos veículos.

O órgão enfatiza os benefícios da nova tecnologia, como a preservação da integridade dos veículos removidos e a redução significativa no tempo de remoção, o que pode contribuir para uma melhor fluidez do trânsito.

Em contato com a reportagem, Semob não soube informar a quantidade de veículos removidos apenas com esses guinchos. A Prefeitura de São Caetano do Sul tem distribuído material educativo para ajudar a esclarecer dúvidas sobre o sistema.

