Terremoto de magnitude 7,1 atinge Japão e gera alerta de tsunami

TÓQUIO, 8 AGO (ANSA) - Um terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter atingiu o sudoeste do Japão nesta quinta-feira (8), provocando alertas de tsunami na área costeira, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O tremor ocorreu na província de Miyazaki, na principal ilha ocidental de Kyushu, por volta das 16h43 (horário local), com epicentro perto da costa e em uma profundidade de 20 quilômetros.

Até o momento, não há registro de vítimas ou danos nem de relatos de anormalidades nas usinas nucleares de Ikata e Sendai, nas prefeituras de Ehime e Kagoshima. Já os serviços nos trens de alta velocidade Shinkansen Kyushu e Nishi Kyushu foram temporariamente suspensos.

Segundo a emissora NHK, o alerta de tsunami foi emitido porque são esperadas ondas de até um metro em algumas áreas costeiras das ilhas de Kyushu e Shikoku. "Os tsunamis atacarão repetidamente. Por favor, não entrem no mar ou se aproximem da costa até que o alerta seja suspenso", disse a JMA em uma publicação no X.

Após o tremor, o governo japonês anunciou a criação de uma força-tarefa especial para acompanhar a situação no território.

Situado acima de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do "Anel de Fogo" do Pacífico, o Japão é um dos países com maior atividade tectônica. O arquipélago, que abriga cerca de 125 milhões de pessoas, sofre cerca de 1,5 mil tremores por ano e é responsável por cerca de 18% dos terremotos do mundo. (ANSA).

