Terremoto de 7,1 graus abala a costa do Japão e provoca danos leves

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude, com epicentro no mar, atingiu nesta quinta-feira (8) as costas do sul do Japão, provocando danos leves.

A agência de meteorologia emitiu um alerta para o risco de tsunami, no entanto, até o momento foram registradas ondas baixas.

O terremoto ocorreu às 16h42 (4h42 de Brasília) a 20 quilômetros ao nordeste da cidade costeira de Nichinan, na ilha de Kyushu, a uma profundidade de 25 km, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente anunciou dois tremores consecutivos.

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) relatou um terremoto de magnitude 7,1 e emitiu um alerta devido ao risco de tsunami.

"Por favor, não entrem no mar nem se aproximem da costa até o fim do alerta", anunciou a agência na rede social X.

Ondas de até um metro foram registradas nas costas das ilhas de Kyushu e Shikoku.

A Agência também alertou sobre o risco de um pequeno tsunami em Chiba, na ilha principal do arquipélago, a cerca de 850 km do epicentro.

Depois do terremoto, foram registradas ondas de 50 centímetros, 20 cm e 10 cm em alguns locais, incluindo o porto de Miyazaki, capital da prefeitura de mesmo nome, informou a JMA.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta para o risco de ondas perigosas em um raio de 300 km ao redor do epicentro.

O porta-voz do governo, Yoshima Hayashi, informou que foram registrados um ferido e outras dez pessoas com lesões de diversos graus.

Imagens nas redes sociais, que não foram verificadas, mostram danos menores como pratos quebrados, estantes caídas e uma parede que caiu sobre um carro.

O Japão fica sobre quatro grandes placas tectônicas, no "Círculo de Fogo" do Pacífico, e é um dos países com maior atividade sísmica do mundo.

O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 terremotos por ano, o que corresponde a 18% dos tremores registrados no mundo.

Em 1º de janeiro, mais de 200 pessoas morreram em um terremoto devastador que atingiu a península de Noto.

