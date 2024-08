Tales: Datena e Marçal viram foco para Nunes e Boulos desempatarem em SP

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) vão se tornar alvo para que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) desempatem nas projeções da disputa municipal na capital, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta (8).

Pesquisa Datafolha indicou Nunes e Boulos empatados tecnicamente na margem de erro com, respectivamente, 23% e 22% das intenções de votos. Datena e Marçal vêm na sequência com 14% cada. A pesquisa também indicou os mais rejeitados: Boulos (35%), Datena (31%) e Marçal (30%).

É muito curioso que o prefeito seja menos conhecido do que os outros candidatos, do que seu principal adversário, que é o Boulos. Em geral, o prefeito é o mais conhecido. O que eu sabia, do MDB, é que a expectativa deles é que quando o Kim Kataguiri saísse, os votos dele iriam para o Nunes. Não vieram, foram pelo jeito para o Pablo Marçal. Tales Faria, colunista do UOL

Isso faz com que esses dois candidatos, Marçal e Datena, estejam se tornando alvo do desejo dos dois primeiros colocados. O que ocorre? O Nunes, cedo ou tarde, vai acionar o Bolsonaro para dizer: 'Bolsonaro, convence o Marçal a desistir, porque eu preciso dos votos dele para ganhar a eleição'. Tales Faria, colunista do UOL

Tales fala de dois possíveis cenários que devem ocorrer para que Ricardo Nunes consiga se reeleger.

Ou o Pablo Marçal passa o Nunes ou o Nunes vai pedir para o Bolsonaro que, enfim, contribua para a campanha de verdade, convencendo Pablo Marçal a sair. Até porque, já que os votos do Kim Kataguiri foram para lá, aí traz logo Kim Kataguiri, o bolsonarismo, traz tudo. Isso que deve ocorrer. Tales Faria, colunista do UOL

Assim como também o pessoal da Tabata vai tentar convencer essa ala do PSDB que não aceita se aproximar do Nunes, que rachou o partido e não quer ficar com Nunes. (...) E o Datena ir apoiar o Boulos. É mais provável que Datena venha apoiar ou Boulos, e poderia ser a Tabata, [mas é provável ele apoiar mais] o Boulos do que o Nunes. O que essa pesquisa chama mais atenção é que agora esses dois que disputam a medalha de bronze [Marçal e Datena] se tornam alvo do desejo, foco das articulações políticas dos dois primeiros colocados: Boulos e Nunes. Tales Faria, colunista do UOL

