Suzano amarga prejuízo de R$3,8 bi no 2º tri com peso de resultado financeiro

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano publicou nesta quinta-feira prejuízo líquido bem acima do esperado pelo mercado, em resultado pressionado em grande parte por forte impacto da volatilidade cambial sobre sua dívida em moeda estrangeira.

A companhia teve prejuízo líquido de 3,77 bilhões de reais entre abril e o final de junho, acima do resultado negativo de 2,8 bilhões de reais esperado pelo mercado, em média, segundo dados da Lseg.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 6,29 bilhões de reais, crescimento de 60% sobre o desempenho de um ano antes.

"O resultado...reflete, principalmente, a alta dos preços da celulose, o câmbio favorável às exportações, o maior volume de vendas e a redução do custo caixa de produção de celulose", afirmou a Suzano em comunicado à imprensa.

O balanço da Suzano foi publicado cerca de uma semana depois que a rival Klabin divulgou queda de 70% no lucro do segundo trimestre, também impactada por efeitos cambiais.

A Suzano teve vendas de 2,54 milhões de toneladas de celulose no trimestre passado, alta de 1% sobre o segundo trimestre de 2023. As vendas de papel cresceram 13%, a 333 mil toneladas.

Mas diante de um aumento de 25% no preço médio da celulose no período no mercado internacional, o faturamento líquido da empresa saltou também 25%, para 11,5 bilhões de reais.

O custo caixa de produção de celulose, importante medidor da eficiência do setor, da Suzano foi de 828 reais por tonelada, uma queda de 10% sobre o segundo trimestre de 2023. A Klabin teve um custo nesta linha de 1.205 reais, queda de 12% na mesma comparação.

A maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo sofreu um impacto negativo de quase 6,5 bilhões de reais com variação cambial no segundo trimestre, enquanto operações com derivativos tiveram efeito também negativo de 3,9 bilhões. Com isso, o resultado financeiro da Suzano no período ficou negativo em 11 bilhões de reais ante 3 bilhões, também negativos, no segundo trimestre de 2023.

A Suzano terminou junho com uma alavancagem em dólares de 3,2 vezes, abaixo das 3,5 vezes da medição de março, mas acima do nível de 2,2 vezes do final do primeiro semestre de 2023.

(Por Alberto Alerigi Jr.)