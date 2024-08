Suspeitos de planejar ataque a show de Taylor Swift são presos

BRUXELAS, 8 AGO (ANSA) - As autoridades austríacas prenderam na última quarta-feira (7) dois suspeitos de planejarem um atentado terrorista contra os shows da cantora e compositora norte-americana Taylor Swift no país.

A estrela pop faria três apresentações da sua "The Eras Tour" no estádio Ernst Happel, em Viena, nos próximos dias 9, 10 e 11 de agosto, mas todas foram canceladas por precaução.

"Com a confirmação de oficiais do governo de um ataque terrorista planejado no estádio de Ernst Happel, não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados para a segurança de todos", afirmou a organizadora das apresentações.

Segundo o serviço secreto austríaco, um dos terroristas detidos é um jovem austríaco de 19 anos que planejava um ataque suicida em uma das apresentações da estrela pop e seu objetivo era "matar um grande número de pessoas".

"Ele fez uma confissão completa e afirmou que pretendia cometer um ataque usando explosivos e armas afiadas", declarou Omar Haijawi-Pirchner, diretor dos serviços de inteligência (DSN), em coletiva.

Durante operação, a polícia encontrou substâncias químicas na sua casa em Ternitz, e sua detenção ocorreu depois de as investigações terem revelado "atividades preparatórias" para um atentado terrorista.

Os agentes austríacos explicaram ainda que, "de acordo com o status atual da investigação, os dois suspeitos se radicalizaram pela internet", sendo que o jovem de 19 anos jurou lealdade ao Estado Islâmico no começo de julho.

Depois de Viena, a cantora de 34 anos tem apresentações de sua turnê - uma das mais lucrativas da história - marcadas no Reino Unido e no Canadá. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.