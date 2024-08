Suspeito de tentar matar capitão da PM é preso no Rio de Janeiro

Do UOL, em São Paulo

Um dos suspeitos de envolvimento na tentativa de assassinato de um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na última terça-feira (6), em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi preso nesta quinta-feira (8).

O que aconteceu

Suspeito foi abordado e preso na Avenida Brasil. Ele foi identificado como Jacy D. L. O, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O UOL não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

O carro utilizado na tentativa de homicídio contra o policial militar também foi apreendido.

Homem preso monitorou passos do capitão da PM. A investigação da polícia aponta que o suspeito estava em um segundo veículo, monitorando a vítima e passando informações para os outros criminosos.

A polícia tenta identificar e prender os outros criminosos.

A emboscada foi flagrada por câmeras de vigilância da vizinhança. As imagens mostram três homens com fuzis saindo de um carro e indo em direção ao veículo do policial.

Os criminosos disparam. O PM é baleado, mas acelera o carro e consegue fugir. O crime ocorreu quando ele estava saindo de casa para ir à academia.

Vídeos mostram que o veículo do capitão ficou com marcas dos tiros. O carro era blindado.

O militar foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas já recebeu alta hospitalar.