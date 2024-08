Com Fachin, STF tem maioria para condenar Fátima de Tubarão pelo 8/1

O ministro Edson Fachin, do STF, acompanhou nesta quinta-feira (8) o voto de Alexandre de Moraes para mandar à prisão Fátima Mendonça Jacinto, a Fátima de Tubarão, pelos ataques golpistas de 8 de Janeiro. Com isso, o Supremo formou maioria para condená-la.

O que aconteceu

Placar é de 6 a 0 pela condenação da militante bolsonarista. Fátima de Tubarão é julgada no plenário virtual do STF. O julgamento começou no dia 2 e vai até as 23h59 da próxima sexta-feira (9). Nesse período, os ministros devem depositar seus votos no site do STF. Moraes foi o primeiro a votar, já que é relator do caso.

Moraes condenou Fátima a 17 anos de prisão, sendo 15 em regime fechado. Ele determinou o pagamento de uma multa equivalente a R$ 43 mil mais correção monetária. Também ordenou que ela se responsabilize, junto com as centenas de réus dos ataques, e arque com uma indenização por danos morais coletivos de R$ 30 milhões.

Dino foi o próximo a votar. Ele acompanhou Moraes assim como Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Zanin concordou com a condenação, mas reduziu a punição. Ele votou por 15 anos de prisão, sendo 13 anos e seis meses em regime fechado. Zanin também diminuiu a multa para um valor equivalente a R$ 2.000 mais correção monetária. O ministro manteve o pagamento da indenização por danos morais coletivas determinada por Moraes.

Fachin apresentou seu voto na noite desta quinta. Ele concordou com Zanin para dar uma pena menor, de 15 anos.

Os ministros condenaram Fátima por cinco crimes:

Golpe de Estado; Abolição violenta do Estado Democrático de Direito; Associação criminosa armada; Deterioração de patrimônio tombado; Dano qualificado.

O que diz a defesa

Advogados afirmam que vão recorrer ao final do julgamento virtual. Em seu perfil oficial no Instagram, o escritório Folle e Falchetti divulgou um vídeo dizendo que, caso ela seja condenada, irá "esgotar todos os recursos previstos no âmbito do regimento interno do STF" e que não descarta recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

"Vamos pra guerra", disse Fátima

Ré aparece em vídeo dizendo: "Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!". A gravação foi feita por outro manifestante durante os atos golpistas que destruíram sedes dos três Poderes, em Brasília. "Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui", disse Fátima.

Fátima de Tubarão disse que estava no "pelotão de frente" dos ataques de 8 de Janeiro. Sob o codinome "Ovelha", ela enviou áudio pelo WhatsApp a um interlocutor identificado como Cezar Meneguel. A gravação foi obtida por meio da quebra de sigilo telefônico dela.

Em outra mensagem, ela afirmou que "cagou" no "vaso do Xandão". "Só o que fiz foi caga (sic) no vaso do Xandão, não nego", escreveu Fátima no dia 16 de janeiro de 2023 a uma pessoa identificada como Karla.

Prisão semanas depois do vandalismo. Ela foi detida em 27 de janeiro de 2023, na 3ª fase da Operação Lesa Pátria, da PF (Polícia Federal). Nascida em Tubarão, no sul de Santa Catarina, Maria de Fátima foi enviada para a Penitenciária Sul de Criciúma (SC) após denúncia protocolada pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Defesa de Fátima de Tubarão teve cinco pedidos de liberdade negados. Os advogados apresentaram recursos para retirá-la da cadeia sob alegação de problemas de saúde. A decisão de prisão preventiva dela, porém, foi mantida cinco vezes por Moraes —em 3 de abril, 10 de outubro e 15 de dezembro de 2023 e em 3 de abril e 2 de julho de 2024.

Fátima já foi condenada por tráfico de drogas envolvendo menores de idade.