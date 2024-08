Diário do Centro do Mundo volta ao ar com editorial sobre censura

Após ter suspensão determinada pela Justiça do Tocantins, o Diário do Centro do Mundo voltou ao ar nesta quinta (8). Portal de notícias diz que foi censurado e que retorno é vitória para a liberdade de expressão e democracia.

O que aconteceu

Suspenso na última quarta-feira (7), o Diário do Centro do Mundo voltou ao ar na manhã desta quinta. O site publicou um editorial sobre o retorno afirmando que a decisão do TJ-TO em suspender o site inteiro é um ato de censura. "Este recomeço não é apenas uma vitória para nossa equipe, mas para a liberdade de expressão e a democracia em nosso país", diz a publicação.

Suspensão ocorreu após processo movido pela deputada Janad Valcari (PL-TO) em novembro de 2023. Uma reportagem do diário aponta que a deputada faturou R$ 23 milhões em um esquema de corrupção envolvendo prefeituras e a banda de forró Barões da Pisadinha — ela já foi empresária da banda e hoje um filho da deputada assumiu o posto.

Em julho, o Ministério Público iniciou abriu um inquérito para investigar o caso. A suspeita é que a deputada repassava dinheiro de emendas a prefeituras que, depois, contratavam shows da banda.

O UOL tentou contato com o Tribunal de Justiça do Tocantins, mas o TJ-TO não retornou os nossos emails e telefonemas.

O que diz o Diário do Centro do Mundo

Diário afirmou que suspensão é um lembrete de que a liberdade de expressão precisa ser garantida. "Enfrentar a censura por trazer à tona fatos relevantes nos lembrou da importância do jornalismo investigativo e do papel que ele desempenha na sociedade."

Nesse contexto, o retorno do Diário do Centro do Mundo representa uma reafirmação do nosso compromisso com a verdade e a transparência. Acreditamos que a informação é um direito fundamental e que o cidadão tem o direito de conhecer os fatos que impactam sua vida e seu bem-estar. Sociedades saudáveis são construídas sobre a base da transparência e da responsabilidade.

Não deixaremos de combater o fascismo, tão presente em setores do judiciário. A censura que enfrentamos é um lembrete de que, apesar dos avanços, a luta pela liberdade de expressão ainda é necessária. Não só nós, mas todos os veículos de comunicação que buscam relatar a verdade devem permanecer vigilantes diante de tentativas de silenciamento.

Seguiremos investigando sem trégua as ações tanto da juíza quanto da deputada.

Diário do Centro do Mundo

Coalizão em Defesa do Jornalismo pediu volta do site

Na noite desta quarta-feira (7) a Coalizão em Defesa do Jornalismo divulgou uma nota de repúdio, solicitando à Justiça o restabelecimento do site.