Sakamoto: Silvinei pode ter aberto o bico contra Bolsonaro para ser solto

A decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de soltar Silvinei Vasques pode estar condicionada a alguma contribuição do ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) à Justiça, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (8).

Moraes determinou hoje a liberação de Silvinei, preso desde 9 de agosto de 2023 sob a acusação de tentar interferir no segundo turno das eleições e beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

Não entro no mérito se a prisão de Silvinei foi justa ou não, mas a pergunta que se faz do ponto de vista pragmático é: para ser solto neste exato momento, ele entregou alguma coisa para a polícia? Silvinei entregou a cabeça do ex-chefe Jair Bolsonaro ou algo que pode contribuir para a resolução das lacunas deixadas a respeito das investigações dos atos golpistas?

Silvinei, então diretor da PRF, abriu a temporada de golpismo do bolsonarismo em 2022 e, portanto, sabe muito o que contar. Naquele fatídico segundo turno, houve toda uma movimentação com a PRF, que já era vista como a guarda pretoriana de Bolsonaro, dada a proximidade da cúpula e de Silvinei com o então presidente.

Houve reuniões que culminaram em bloqueios indevidos colocados em estradas principalmente do Nordeste, em áreas onde Lula teve grande votação no primeiro turno. Depois, houve muito estudo e quebra de sigilo e verificou-se que houve esta ação. Ele nega e diz que foi algo de rotina, mas houve uma ação golpista diretamente capitaneada por ele com guarda pretoriana do governo federal naquele momento. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na visão de Sakamoto, Silvinei pode ter oferecido informações importantes para as investigações sobre os atos golpistas, que respingariam em Bolsonaro.

Silvinei sabe muito; não tanto quanto Anderson Torres, Alexandre Ramagem ou outras pessoas em posições-chave para ajudar no golpismo bolsonarista. Mas ele implementou a primeira ação abertamente golpista em 2022.

A grande pergunta que se coloca é: ele abriu o bico para sair da cadeia e isso vai afetar Bolsonaro? Esperemos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Decisão de Moraes de soltar Silvinei cai bem, mas chega tarde

A decisão de Alexandre de Moraes em soltar Silvinei Vasques foi acertada, mas deveria ter ocorrido há mais tempo, afirmou o colunista Josias de Souza.

A decisão de Moraes em soltar Silvinei Vasques veio bem, mas chegou tarde. Esse personagem já deveria ter sido solto há mais tempo.

Quando ele foi preso, há um ano, a prisão provisória ainda tinha algum sentido. Havia um novo governo na praça e os investigadores da Polícia Federal poderiam supor que Silvinei ainda tivesse alguma influência na corporação, pudesse atrapalhar as investigações e se entender com outros investigados para combinar versões e confundir a polícia.

A essa altura, com um ano de prisão, evidentemente esse personagem já não tem poder para interferir em investigação. Ele não controla mais a PRF, que foi amplamente reformulada. Por essa razão, a decisão de Moraes chega tarde. Josias de Souza, colunista do UOL

