Sakamoto: Nunes faz dobradinha com Marçal ao levar disparate a sério

Ricardo Nunes (MDB) entrou no jogo de Pablo Marçal (PRTB) ao fazer um exame toxicológico para responder à acusação feita pelo empresário de que dois de seus rivais na disputa pela Prefeitura de São Paulo "são cheiradores de cocaína", disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (8).

No domingo (4), Marçal atacou adversários durante a cerimônia que oficializou sua candidatura. O empresário disse que "revelaria no debate" quais dos seus concorrentes seriam usuários de droga. O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo será hoje, às 22h15 (horário de Brasília), na Band.

Com este caso, Nunes faz dobradinha com essa palhaçada do Marçal sobre a questão do uso de drogas.

Essa tática do Marçal é a chamada 'melancia no pescoço'. Ele não tem tempo de TV e rádio, mas tem bastante [influência] em redes sociais. É uma pessoa conhecida e com recursos financeiros, mas não tem padrinhos, que poderiam emprestar votos a ele. Marçal tem uma rejeição grande. Para conseguir crescer, tem criado factoides.

Ele joga fakes e ataca pessoas injustamente, sendo o pior deles o feito para Tabata Amaral. Marçal faz uma tática muito semelhante à do Bolsonaro em 2018 para tentar ganhar tração em determinado público, que não está interessado em ver uma disputa de ideias na prefeitura, mas no entretenimento agressivo e grotesco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto condenou a atitude de Nunes e questionou a intenção do prefeito ao fazer o exame toxicológico, em atitude ironizada por Marçal.

Marçal não vai revelar uma forma de garantir passe único para todos em São Paulo ou de zerar a fila de exames básicos de saúde. O debate público fica de lado em nome dessa palhaçada. Ele simplesmente faz um escárnio para poder gerar burburinho e caos.

Em vez de Nunes agir como adulto, ele dá corda. Daí cabe a pergunta: essa dobradinha entre Nunes e Marçal no fake da cocaína é planejada? Esse exame do prefeito só faz sentido se ele também está querendo ver o circo pegar fogo e aproveitar que Marçal ataque outros candidatos, como Datena, Boulos, Tabata ou quem quer que seja.

Não faz sentido o prefeito de São Paulo ter esse tipo de comportamento. Nunes está fazendo o jogo de uma pessoa que está transformando a eleição em uma pocilga, em um monte de lama. A posição que Marçal faz é medonha, assim como a de Nunes aceitando isso e a perspectiva do que vai se transformar a eleição em São Paulo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

