Sabesp tem lucro 63% maior no 2º tri em último resultado como estatal

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp apurou um lucro líquido de 1,21 bilhão de reais no segundo trimestre, crescimento de 62,6% ano a ano, em seu último balanço refletindo as operações da companhia enquanto empresa estatal, ante da conclusão de sua privatização em julho.

O resultado da companhia paulista de saneamento básico veio acima do esperado em pesquisa da LSEG, que apontava para lucro de 969,2 milhões de reais nos meses de abril a junho de 2024, período em que ainda estava sob controle do governo do Estado de São Paulo.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 35,5% na comparação anual, para 2,97 bilhões de reais, também acima das expectativas de 2,58 bilhões de reais para o indicador.

A receita operacional bruta relacionada à prestação de serviços de saneamento, a qual não considera a receita de construção, atingiu 5,93 bilhões de reais, acréscimo de 14,3% quando comparada ao apurado um ano antes.

A empresa atribuiu o aumento a reajustes tarifários, além de aumento de 3,2% no volume faturado total, conforme relatório de resultados divulgado na noite desta quinta-feira.

Já a receita operacional líquida subiu 9,7% na mesma base, para 6,75 bilhões de reais, com menores custos e despesas, além de custos de construção praticamente estáveis ano a ano.

