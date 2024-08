Rússia reage a ataque e mata 660 militares da Ucrânia

ROMA, 8 AGO (ANSA) - O combate entre Ucrânia e Rússia na fronteira entre os países prossegue nesta quinta-feira (8).

Após o ataque ucraniano à região de Kursk no último dia 6, a Rússia respondeu com força, matando ao menos 660 militares adversários desde o início da semana. Já as baixas russas nos combates na zona chegam a nove.

Um porta-voz da Comissão Europeia afirmou nesta manhã que "a Ucrânia está agindo em legítima defesa contra as agressões ilegais da Rússia". A opinião é compartilhada pelo ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. "Espero que possa haver a retirada das tropas, se possa chegar à paz, a uma paz justa, que garanta a integridade territorial da Ucrânia", disse o também vice-premiê.

A guerra entre os dois países se estende desde fevereiro de 2022 , quando tropas de Moscou invadiram o país vizinho. Segundo dados do Departamento de Crimes de Guerra de Kiev, mais de 10 mil civis ucranianos morreram desde o início do conflito.