Renault Kardian ganhará versão manual e mais barata para 'bombar' vendas

Lançado em meados de março, o Renault Kardian terá versão manual ainda neste ano para aumentar as vendas. Segundo Ricardo Gondo, presidente da marca, essa versão virá com o mesmo motor 1.0 que equipa as configurações já oferecidas, equipadas com câmbio automatizado de dupla embreagem e seis velocidades.

Essa nova opção será a porta de entrada do Kardian, que hoje tem versões com preços sugeridos de R$ 112.790 a R$ 132.790.

A Renault já vendeu cerca de 8.000 unidades do SUV compacto e diz que teria vendido ainda mais se não fosse a greve que paralisou a produção da fábrica de São José dos Pinhais. (PR) durante 29 dias e encerrada no dia 4 de junho.

Durante esse período, informa a fabricante francesa, deixaram de sair da linha de montagem cerca de 17 mil carros - o que afetou a performance geral do Kardian no mercado.

De acordo com a Renault, a fábrica do Paraná tem capacidade de sobra para atender a demanda pelo Kardian, que espera crescer nos próximos meses e também com a chegada da versão com transmissão manual - hoje, a quase totalidade dos emplacamentos do SUV compacto foi para o varejo, mas a empresa pretende expandi-la focando vendas diretas para frotistas e clientes PCD.

A unidade paranaense hoje opera em dois turnos, mas tem capacidade para funcionar em três e chegar a 320 mil automóveis de passeio por ano.

Hoje o Kardian é exportado para 11 mercados, incluindo Colômbia e México, onde o utilitário esportivo já é vendido com transmissão manual, porém acompanhada de propulsor 1.6 aspirado. Na semana que vem, o modelo fará sua estreia no mercado argentino.

