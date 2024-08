Quais políticos têm 'imagem negativa' para o eleitor de SP, segundo pesquisa Atlas

Os eleitores paulistanos têm seus políticos favoritos em questão de "imagem positiva ou negativa". Segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8, o político que tem a imagem mais negativa para os entrevistados é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com avaliação de 62%, ante 36% que consideraram a imagem dele positiva.

Na sequência, aparece o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, que tem avaliação negativa de 59%. Dois adversários do emedebista na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal (PRTB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), têm, cada um, 57% de avaliação negativa.

Entre os três, Boulos tem a maior avaliação positiva, com 39%, seguido de Nunes, com 33% e Marçal, com 30%. É o empresário e ex-coach, entre eles, que tem a maior taxa de "não sei", com 13% dos entrevistados questionados sobre ele.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o melhor avaliado da lista, com imagem "positiva" para 48% dos paulistanos. A avaliação negativa dele é de 46%.

Entre os políticos que mais receberam "não sei" como resposta - que pode tanto indicar neutralidade quanto desconhecimento sobre quem é a figura -, estão as candidatas à prefeita Marina Helena (Novo), com 62%, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 29%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.037 pessoas, entre os dias 2 e 7 de agosto. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-05924/2024, o levantamento tem margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.