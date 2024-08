Protestos violentos no Reino Unido são contidos pela polícia e pela comunidade, país segue em alerta

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - A forte presença da segurança, as rápidas prisões e as demonstrações de união das pessoas em todo o Reino Unido impediram a repetição de tumultos generalizados envolvendo ataques racistas contra muçulmanos e imigrantes, disseram as autoridades nesta quinta-feira, acrescentando que permanecem em alerta.

Depois que a polícia se mobilizou com força e milhares de manifestantes antirracismo saíram às ruas na noite de quarta-feira, as ameaças de reuniões generalizadas de grupos de extrema-direita contra a imigração não se concretizaram.

Mas o governo disse que ainda está cauteloso após dias de tumultos desencadeados por falsas publicações on-line que identificavam erroneamente o suspeito de matar três meninas em um ataque com faca em 29 de julho em Southport, noroeste da Inglaterra, como um imigrante islâmico.

Mais de 400 pessoas foram presas em todo o país e a autoridade policial mais graduada do Reino Unido, o comissário de Londres, Mark Rowley, disse que mais pessoas foram presas na manhã de quinta-feira, incluindo muitas com antecedentes criminais.

Para o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esse é o primeiro grande teste de seu mandato desde que venceu a eleição de 4 de julho, na qual o governo conservador anterior destacou a imigração como uma questão importante.

As autoridades rejeitaram as sugestões de que os tumultos eram políticos.

"Qualquer sugestão de que eles são patriotas ou que têm uma causa... é bobagem", disse Rowley. "Eles são criminosos e, francamente, a maioria deles será acusada de desordem violenta, e a maioria deles irá para a prisão por alguns anos."

Vários milhares de pessoas de grupos antirracismo se reuniram em Walthamstow, no norte de Londres, após ameaças a um centro de aconselhamento sobre imigração no local. Outros protegeram mesquitas e hotéis que abrigam migrantes em busca de asilo, que estavam entre outros alvos.

Rowley elogiou uma noite "bem-sucedida" que transcorreu de forma "muito pacífica", com exceção de alguns incidentes criminais.

"Acho que a demonstração de força da polícia e, francamente, a demonstração de união das comunidades, juntas, venceram os desafios que vimos", disse ele aos repórteres.

Um homem recebeu sentença de prisão por três anos na quarta-feira por desordem violenta e por dar um soco em um policial, e dois outros receberam sentenças de prisão de dois anos e oito meses nesta quinta-feira. O governo também garantiu centenas de vagas em prisões para prender os envolvidos em violência.

Considera-se que a ação judicial rápida e dura ajudou a reprimir o último tumulto nacional grave na Inglaterra em 2011, no qual quase 4.000 pessoas foram presas.

Starmer disse que a noite de quarta-feira foi "muito melhor do que o esperado", mas que ele estava realizando uma reunião de emergência com a polícia nesta quinta-feira para garantir que os esforços para conter quaisquer outros tumultos continuem.

"Eu estava muito interessado em demonstrar que, se você estiver envolvido em desordem, em poucos dias você estará no sistema de justiça criminal", disse ele aos repórteres. "Isso precisa continuar."

NEONAZISTAS

Embora os manifestantes antirracismo tenham marchado na quarta-feira carregando faixas com slogans como "Refugiados bem-vindos" e "Não ao ódio", não foram registradas grandes reuniões de extrema-direita.

De acordo com a Logically, uma empresa que trabalha com governos e outras organizações para reduzir os danos da desinformação, a desordem planejada foi coordenada por uma rede internacional de canais do Telegram de extrema-direita com vínculos com grupos proibidos.

Ex-membros dos grupos neonazistas proibidos Atomwaffen Division e National Action se juntaram às redes Active Club, fundadas nos Estados Unidos, de grupos de supremacia branca, neonazistas e de hooligans nacionalistas de futebol para alimentar a tensão e provocar confrontos. Eles estavam entre os primeiros a compartilhar uma lista de alvos, disse a Logically.

Muitos policiais e até mesmo alguns cães policiais foram feridos desde o início dos tumultos, com policiais sofrendo fraturas faciais e tendo membros quebrados.