Produção industrial no RS sobe 34,9% em junho ante maio, revela IBGE

A retomada da operação de unidades industriais no Rio Grande do Sul, após a paralisação decorrente das inundações no Estado, turbinou o desempenho da produção gaúcha em junho. A produção da indústria do Rio Grande do Sul saltou 34,9% em junho ante maio, recuperando-se assim da queda de 26,3% vista no mês anterior, em meio às turbulências climáticas.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Rio Grande do Sul representa 6,8% de toda a produção da indústria nacional. O desempenho gaúcho deu a maior contribuição para o avanço de 4,1% registrado pela produção industrial brasileira em junho ante maio.

Na indústria gaúcha, vários setores contribuíram para o avanço da produção em junho, com destaque para os segmentos de produtos químicos; derivados do petróleo; veículos automotores; máquinas e equipamentos; e metalurgia.

"Depois de um período de paralisação em decorrência das inundações provocadas pelas fortes chuvas no Estado, houve retomada das atividades em diversas plantas industriais no Rio Grande do Sul. Isso foi determinante para o resultado positivo da indústria gaúcha em junho, sendo a taxa positiva mais intensa da indústria local desde o início da série histórica", ressaltou Bernardo Almeida, técnico responsável pela divulgação da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

A indústria do Rio Grande do Sul operava em junho em nível 2,7% superior ao patamar pré-pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020.

Na comparação com junho de 2023, entretanto, a produção industrial gaúcha registrou ligeira queda de 0,5% em junho de 2024.