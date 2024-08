Presidente do BC da Austrália mantém em aberto possibilidade de alta dos juros

A presidente do banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês), Michele Bullock, alertou nesta quinta-feira, 8, que a instituição ainda poderá precisar aumentar as taxas de juros, já que os riscos de inflação continuam à espreita mais de dois anos após a política monetária ter começado a fazer efeito no país. Bullock disse que a inflação está menor do que há um ano, mas continua "muito alta".

"O conselho continua vigilante com relação aos riscos de alta na inflação e não hesitará em aumentar as taxas se necessário. Sei que não é isso que as pessoas querem ouvir. Mas a alternativa de inflação persistentemente alta é pior. Isso prejudica a todos", afirmou a dirigente.

Bullock fez os comentários dias após o RBA manter a taxa de juros em 4,35% ao ano, no início da semana. A chefe do RBA disse na ocasião que um corte de curto prazo não estava nos planos, o que pegou muitos analistas de surpresa.

"A inflação em muitos preços de bens caiu, mas a inflação em preços de serviços está alta e se mostrando muito rígida", afirmou Bullock nesta quinta. Outra preocupação é a perspectiva de que o crescimento da demanda deverá acelerar em 2025, o que manterá a inflação mais alta por mais tempo, segundo a dirigente.

O RBA não espera que a inflação volte à meta de inflação de 2% a 3% até o fim de 2025, razão pela qual os dirigentes da instituição consideraram "explicitamente se outro aumento na taxa de juros era necessário" nesta semana, de acordo com Bullock. Fonte: Dow Jones Newswires.