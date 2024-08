Presidente da Venezuela assina decreto que bloqueia acesso ao X por 10 dias

CARACAS (Reuters) - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que assinou uma resolução para bloquear o acesso à plataforma de mídia social X no país por 10 dias.

Maduro tem frequentemente criticado o dono do X, Elon Musk, desde a eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela.

Tanto Maduro quanto a autoridade eleitoral do país afirmam que o presidente venezuelano venceu um terceiro mandato na eleição, embora a oposição reivindique a vitória e afirme ter as contagens de votos para prová-la. Nem Maduro nem o órgão eleitoral divulgaram as contagens detalhadas dos votos.

Nos dias seguintes à votação, surgiram protestos de venezuelanos em todo o país e no exterior, exigindo a renúncia de Maduro e o reconhecimento da vitória do candidato da oposição, Edmundo González.

Os protestos foram amplamente promovidos nas redes sociais.

O presidente de esquerda havia pedido anteriormente aos seus apoiadores que também abandonassem o aplicativo de mensagens WhatsApp em favor do Telegram ou WeChat, alegando que o aplicativo estava sendo usado para ameaçar as famílias de soldados e policiais.

Desde a eleição, Maduro também tem travado publicamente conflitos com Musk.

(Reportagem de Mayela Armas e Vivian Sequera)