Planejamento publica portaria com diretrizes para a Estratégia Brasil 2050

O Ministério do Planejamento e Orçamento publicou portaria com as diretrizes e o prazo para a elaboração da proposta da Estratégia Nacional de Longo Prazo, denominada Estratégia Brasil 2050. Conforme o texto, publicado na edição desta quinta-feira, 8, do Diário Oficial da União (DOU), a proposta deverá ser submetida ao presidente da República até o fim de julho de 2025.

"A Estratégia Brasil 2050 tem como objetivo garantir o desenvolvimento nacional sustentável e inclusivo, por meio da redução das desigualdades sociais e regionais, redução da extrema pobreza, a fim de construir uma sociedade livre, justa e solidária", define a portaria.

Entre as premissas da estratégia de longo prazo também estão o aumento da produtividade total dos fatores, da formação bruta de capital fixo e da inovação na economia brasileira; os efeitos econômicos, sociais e ambientais da mudança do clima; e a transição demográfica.

A elaboração da estratégia envolverá atividades como análise situacional e retrospectiva; definição e fundamentação de megatendências e incertezas críticas; elaboração e análise de estudos temáticos e prospectivos; análise de estratégias ou planos nacionais, regionais e setoriais; elaboração do cenário desejado até 2050; e identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.