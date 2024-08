Atlas: Maria do Rosário e Melo lideram com empate técnico em Porto Alegre

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (8) aponta empate técnico entre a deputada federal Maria do Rosário (PT) e o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre.

O que aconteceu

Maria do Rosário aparece numericamente à frente, com 34,1%. Em seguida, vem Sebastião Melo, que soma 30,7%. Eles empatam na margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais. A disputa pelo segundo lugar também está empatada.

Veja a pesquisa para a eleição em Porto Alegre:

Maria do Rosário (PT): 34,1%

34,1% Sebastião Melo (MDB): 30,7%

30,7% Juliana Brizola (PDT): 12,7%

12,7% Felipe Camozzato (Novo): 12,5%

12,5% Luciano Schafer (UP): 0,4%

0,4% Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,1%

0,1% Não sei: 3,6%

3,6% Branco/Nulo: 5,8%

Rosário e Melo oscilaram positivamente em relação ao levantamento anterior. Na pesquisa feita em junho, a petista tinha 32% e o atual prefeito, 28%. O cenário, porém, era diferente, com o nome de Any Ortiz (Cidadania), que não foi incluída na pesquisa agora.

Maria do Rosário vai melhor entre eleitores do presidente Lula (PT), e o emedebista, entre quem votou em Jair Bolsonaro (PL) em 2022. A petista é a opção de 64,9% do grupo dos que optaram por Lula no segundo turno da disputa presidencial. Já Melo tem 66,9% entre os eleitores do ex-presidente.

Por sexo, faixa etária, escolaridade, religião e renda domiciliar. O atual prefeito vai melhor entre homens (31,2%), idosos (43,8%), quem cursou até o ensino fundamental (69,7%), católicos e evangélicos (35% e 64%) e quem ganha até R$ 2.000 (57,9%). Rosário tem desempenho melhor entre mulheres (40,8%), pessoas entre 35 e 44 anos (40,9%), com ensino superior (42,6%), agnósticos ou ateus (47,6%) e quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 10 mil (43,9%).

Empate no segundo turno

Melo e Rosário também estão empatados tecnicamente no segundo turno. Nesse cenário, as posições se invertem, e o atual prefeito passa a ficar numericamente à frente da deputada federal, com 46%. A petista possui 45% das intenções de voto. Brancos e nulos, 8%. Não souberam ou não opinaram, 1%.

Petista cresceu 7 pontos percentuais e encostou em Melo. Na pesquisa anterior, ela teve 38% contra 44% do atual prefeito, em um cenário de segundo turno. O emedebista, por outro lado, teve apenas oscilação positiva dentro da margem de erro no novo levantamento.

Lula melhor avaliado que governador e prefeito

O presidente Lula tem avaliação melhor em Porto Alegre que Melo e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Veja como os mandatos de cada um são vistos pelos entrevistados:

Lula

Ótimo/bom: 36%

36% Ruim/péssimo: 44%

44% Regular: 20%

Eduardo Leite

Ótimo/bom: 20%

20% Regular: 50%

50% Ruim/péssimo: 30%

Sebastião Melo

Ótimo/bom: 29%

29% Regular: 20%

20% Ruim/péssimo: 51%

Lula também tem melhor aprovação. Segundo a pesquisa, 44% aprovam a gestão do petista, enquanto 50% a desaprovam. Em relação a Eduardo Leite, 34% aprovam o mandato do governador, contra 55% que desaprovam. O levantamento aponta ainda que 37% aprovam a gestão Melo e outros 58% desaprovam.

Sobre a pesquisa: A AtlasIntel foi realizada com recursos próprios do instituto e ouviu 1.221 eleitores de Porto Alegre, entre os dias 2 e 7 de agosto. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número RS-03159/2024.