Pesquisa Atlas aponta Paes em 1º no Rio, com 13 pontos à frente de Ramagem

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), segue na liderança da corrida eleitoral na cidade, segundo pesquisa Atlas Intel divulgada nesta quinta (8).

O que aconteceu

Paes tem 45,8% das intenções de voto, e Alexandre Ramagem (PL), 32,3%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Veja a pesquisa para a Prefeitura do Rio:

Eduardo Paes (PSD): 45,8%

45,8% Alexandre Ramagem (PL): 32,3%

32,3% Professor Tarcísio Motta (PSOL): 12,9%

12,9% Carol Sponza (Novo): 2,6%

2,6% Marcelo Queiroz (PP): 1,4%

1,4% Rodrigo Amorim (União): 1,2%

1,2% Cyro Garcia (PSTU): 0,7%

0,7% Juliete Pantoja (UP): 0,3%

0,3% Henrique Simonard (PCO): 0%

0% Não sei: 1,2%

1,2% Branco/nulo: 1,5%

Não é possível comparar o levantamento com a rodada anterior, divulgada em abril, porque a lista de candidatos é diferente. Naquele levantamento, não aparecem Carol Sponza (Novo), Rodrigo Amorim (União), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) nem Henrique Simonard (PCO).

Paes lidera em quase todos os segmentos demográficos testados: gênero, idade, escolaridade, renda familiar e se é beneficiário do Bolsa Família. Ele também está à frente entre católicos, evangélicos e entre quem tem outra religião, mas empata tecnicamente com Tarcísio Motta (PSOL) entre agnósticos e ateus. Nessa fatia, Paes tem 42,3% dos votos, contra 39,5% de Motta.

Eleitores de Lula em 2022 votam em Paes, de Jair Bolsonaro (PL), em Ramagem. Segundo a Atlas, 72,1% dos que votaram no presidente Lula apoiam a reeleição do atual prefeito. Nesse segmento, o candidato do PL tem apenas 0,1% dos votos. Já entre os que votaram no ex-presidente, Ramagem é o favorito, com 76,6%, e Paes tem 13,3%.

Paes venceria Ramagem e Motta em eventual segundo turno

Atual prefeito leva a melhor nos dois cenários testados pelo instituto. Veja:

Eduardo Paes (PSD): 57,5% x 36%: Alexandre Ramagem (PL)

57,5% x 36%: Eduardo Paes (PSD): 47,8% x 26%: Tarcísio Motta (PSOL)

Paes aumentou vantagem em relação a Ramagem em possível segundo turno. Na pesquisa de abril, Paes tinha 51% dos votos, contra 37% de Ramagem. O atual prefeito subiu 7 pontos percentuais na comparação, acima da margem de erro.

Aumento se deu principalmente entre os declaravam que votariam branco ou nulo na pesquisa passada. Esses eram 9% em abril, agora são 4%. O percentual de indecisos permaneceu o mesmo (3%). O instituto não testou cenário de segundo turno contra Motta na rodada anterior.

Para eleitores, criminalidade é o maior problema do Rio

Instituto questionou aos entrevistados quais são os três maiores problemas da capital. Veja a relação:

criminalidade: 85,1%

85,1% saúde: 46,8%

46,8% educação: 32%

32% corrupção: 26,7%

26,7% transporte público: 19,7%

19,7% população de rua: 17,3%

17,3% engarrafamentos: 15,3%

15,3% desordem urbana e barulho: 14,4%

14,4% degradação do centro da cidade: 9,8%

9,8% habitação: 6,2%

6,2% má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer: 5,4%

5,4% burocracia e barreiras para negócios: 3%

3% limpeza urbana: 2,1%

2,1% poluição: 1,7%

Metodologia

O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-08188/2024. Foram entrevistados 1.600 eleitores do Rio, entre os dias 2 e 7 de agosto, via recrutamento digital aleatório.

A Atlas informa que os entrevistados são recrutados ao navegarem pela internet — e são geolocalizados a partir de qualquer tipo de dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs). O instituto diz que essa metodologia evita impacto psicológico da interação humana no momento da entrevista, em comparação com pesquisas presenciais domiciliares ou em pontos de fluxo (na rua ou pontos de ônibus, por exemplo), já que o eleitor pode responder o questionário em anonimato, sem temer causar impressão negativa.