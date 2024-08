AtlasIntel: Bruno Engler lidera em BH com 29,4%, e Rogério Corrêa tem 16,6%

Bruno Engler é mais rejeitado por quem tem ensino superior, mulheres e ateus. Entre os ouvidos pela pesquisa, 40% disseram ter uma imagem positiva sobre Bruno Engler, enquanto 44% disseram não ter uma boa imagem sobre ele —49,3% das mulheres reprovam o candidato.

Ele é mais reprovado por quem cursou o ensino superior. Nesse grupo, 62,2% das pessoas disseram reprovar a candidatura de Engler. Ele tem mais aderência entre aqueles que cursaram até o ensino fundamental (58,2%) e de quem cursou até o ensino médio (41,4%).

Evangélicos aprovam e ateus desaprovam. A maioria dos evangélicos (68,9%) que responderam à pesquisa têm uma imagem positiva de Engler, enquanto 80% dos agnósticos e ateus de Belo Horizonte reprovam o candidato.

Aprovação de Zema é superior à de Lula

A pesquisa também apurou a aprovação do governador de Minas Gerais, do atual prefeito de BH e do presidente Lula. O governador Romeu Zema (Novo) tem a maior aprovação dentre os três, de 42%, enquanto 52% desaprovam sua gestão.

O atual prefeito de BH, Fuad Noman, é aprovado por apenas 27%. Candidato à reeleição empatado em terceiro lugar nas pesquisas, Noman tem 58% de desaprovação, e 16% afirmam estar indecisos sobre o desempenho do prefeito.

Lula tem 40% de aprovação, frente a 58% de reprovação. Apenas 2% dos ouvidos pela pesquisa se mostraram indecisos sobre o desempenho do atual presidente.