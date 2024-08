Parque dos campeões proporciona encontro de atletas com espectadores dos Jogos sob a Torre Eiffel

Léon Marchand desfilou sem camisa, a ginasta Rebeca Andrade sorriu, enquanto outros dançaram, pularam ou choraram. No Parc des Champions, inaugurado em Paris-2024, os medalhistas do dia anterior estão sendo homenageados por uma multidão ansiosa para comemorar com os atletas.

Todos os dias, dezenas de atletas de todas as nacionalidades e esportes compartilham os holofotes aos pés da Torre Eiffel enquanto a noite cai sobre Paris, uma "nova maneira realmente divertida e incrível" de comemorar, diz Camryn Rogers, coroada campeã olímpica de lançamento de martelo.

"Sou uma grande fã, quero que façam isso em todos os Jogos", disse entusiasmada a canadense de 25 anos, depois de receber uma chuva de gente.

No longo pódio montado nos jardins do Trocadero, cercado por arquibancadas com capacidade para 13.000 espectadores, "eu dancei, vibrei", admitiu a canadense, com a Torre Eiffel como pano de fundo e a Torre Montparnasse coroada por um retrato gigante de Marchand.

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, privados de espectadores por causa da pandemia, o efeito público se multiplicou para esses Jogos com eventos gratuitos e eventos que encantam as multidões.

A música, as selfies com a multidão para os mais de 5.000 medalhistas olímpicos que estarão lá, é "uma maneira excelente e realmente bonita de celebrar todos os atletas e seus sucessos e de se reconectar com todas as pessoas que vieram aqui não apenas para nos celebrar, mas para desfrutar de um espetáculo esportivo", disse Rogers.

Em Paris-2024, os atletas entraram em uma nova dimensão com a proximidade do público, deixando para trás os Jogos de Tóquio a portas fechadas devido à covid-19.

Além da proximidade dos atletas, os espectadores desfrutam de um show com DJs e desfiles coreografados.

"Esperamos apenas 40 minutos, é gratuito e foi ótimo", disse Julie Guitard, uma espectadora de 55 anos de Lyon.

"Acho que é incrível, tanto para nós que viemos para os Jogos quanto para os parisienses que não podem comprar ingressos", acrescentou Mathilde Lemesle, moradora da Alemanha, que ficou encantada ao ver os triatletas alemães em uma noite de celebração, com um show de luzes, transmissões de eventos olímpicos e uma pista de dança nas arquibancadas.

