Nunes e Boulos lideram e Datena avança em São Paulo, diz Paraná Pesquisas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lideram as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado hoje (8).

O que aconteceu

Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados com 25,1% e 23,2%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou menos.

José Luiz Datena (PSDB), com 15,9%, e Pablo Marçal (PRTB), com 12,5%, aparecem na sequência. Em seguida, surgem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 5,5%, e Maria Helena (Novo), com 3,5%.

Números do Paraná Pesquisas para a eleição em São Paulo:

Ricardo Nunes (MDB): 25,1%

25,1% Guilherme Boulos (PSOL): 23,2%

23,2% Datena (PSDB): 15,9%

15,9% Pablo Marçal (PRTB): 12,5%

12,5% Tabata Amaral (PSB): 5,5%

5,5% Maria Helena (Novo): 3,5%

3,5% João Pimenta (PCO): 1,1%

1,1% Ricardo Senese (UP): 0%

0% Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0%

0% Não sabem: 4,3%

4,3% Branco/Nulo: 7,6%

Datena subiu em relação a julho. Apenas Datena, que tinha 11,8% no mês passado, subiu na pesquisa de agosto acima da margem de erro. Enquanto o tucano saltou 4,1 pontos percentuais, os outros candidatos oscilaram na margem de erro: Nunes tinha 27,7%, Boulos 24,8%, Marçal 11,5% e Tabata 6,8%.

Sobre a pesquisa: A pesquisa ouviu 1.500 eleitores da capital entre os dias 4 e 7 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou menos e nível de confiança de 95%. Ele foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-08701/2024.

Nunes vence Boulos no segundo turno

O prefeito venceria o deputado por uma diferença de 14,6 pontos percentuais.

Ricardo Nunes (MDB): 50,1%

Guilherme Boulos (PSOL): 35,5%

Brancos e nulos: 8,3%

Não sabem: 6,1%

Já Datena e Boulos teriam empate técnico considerando a margem de erro.

Datena (PSDB): 43%

43% Guilherme Boulos (PSOL): 39%

39% Brancos e nulos: 11,5%

11,5% Não sabem: 6,5%

Nunes venceria Datena por 12,2 pontos percentuais de vantagem.

Ricardo Nunes (MDB): 47,2%

Datena (PSDB): 35%

Brancos e nulos: 12,3%

Não sabem: 5,5%

A pesquisa não testou outros cenários para o segundo turno.

Boulos é o mais rejeitado

A pesquisa perguntou em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Guilherme Boulos (PSOL): 28,2%

28,2% Pablo Marçal (PRTB): 20,3%

20,3% Datena (PSDB): 20,1%

20,1% Ricardo Nunes (MDB): 15,7%

15,7% João Pimenta (PCO): 12,6%

12,6% Tabata Amaral (PSB): 11,2%

Avaliação do prefeito

O instituto perguntou: "Aprova ou desaprova a administração do Prefeito Ricardo Nunes, até o momento?"

Aprova: 58,7%

58,7% Desaprova: 37,3%

37,3% Não sabe/Não opinou: 4%

Depois questionou: a administração do Prefeito Ricardo Nunes está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?