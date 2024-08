OAB pede trancamento de inquérito contra advogado no caso dos respiradores

Do UOL, em Brasília

A seccional baiana da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pediu à Justiça Federal da Bahia o trancamento da operação deflagrada contra o advogado Marinho Soares no caso dos respiradores. A OAB argumentou que Marinho atuou como advogado nos autos e que a ação da Polícia Federal criminaliza o exercício da advocacia.

Marinho foi alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens na semana passada, por ter recebido pagamento de R$ 125 mil do empresário Cleber Isaac, um dos investigados no caso. Isaac é apontado como o intermediário entre o governo da Bahia e um contrato fraudulento de R$ 48 milhões para a venda de respiradores que nunca foram entregues.

"A tese [da acusação], todavia, põe em xeque o próprio direito de defesa e a liberdade de atuação do advogado. Vitoriosa, representaria um retrocesso civilizacional, na medida em que limita o direito do réu à defesa de sua escolha e põe o advogado na berlinda de se tornar, ele próprio, 'culpado por associação'", diz a OAB no pedido.

Em sua petição, a OAB diz que Marinho tinha procuração nos autos para defender Cleber Isaac e que o valor do honorário foi compatível com o trabalho da causa. Por isso, a Ordem solicita que o juiz da 2ª Vara Criminal Federal da Bahia anule a busca e apreensão contra o advogado, desbloqueie seus bens e devolva os aparelhos apreendidos.

"Restou demonstrado, para além da dúvida, que o paciente é advogado nos autos e que recebeu valores a título de honorários, não havendo qualquer demonstração de ato ilícito de sua parte", concluiu a OAB.

A petição foi entregue pela presidente da OAB da Bahia, Daniela Borges, ao juiz do caso, Fábio Ramiro. Ainda não foi proferida decisão sobre o pedido.

O advogado Marinho Soares disse que, como está com as contas bloqueadas, está tendo que recorrer a empréstimos de amigos para custear suas despesas pessoais.

"Virei pedinte por ser advogado, minhas contas foram bloqueadas e estou vivendo de favores de amigos", afirmou.

O caso dos respiradores

A PF investiga um negócio assinado pelo então governador da Bahia, Rui Costa, para a compra de respiradores da empresa Hempcare em 2020, durante a pandemia da covid-19. Os respiradores seriam para o Consórcio Nordeste. Foram pagos R$ 48 milhões de forma antecipada, mas os itens nunca foram entregues.

Na semana passada, a PF deflagrou a segunda fase da operação que investiga o assunto e mirou, dentre outros alvos, o empresário Cleber Isaac. O UOL revelou que ele é citado na delação premiada da dona da Hempcare, Cristiana Taddeo, como o intermediário do negócio entre a empresa e o governo da Bahia.