Nobel da Paz chega a Bangladesh para liderar transição

DACA, 8 AGO (ANSA) - O vencedor do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus desembarcou nesta quinta-feira (8) em Daca, capital de Bangladesh, para liderar o processo de transição no oitavo país mais populoso do mundo após a renúncia da premiê Sheikh Hasina.

Apelidado de "banqueiro dos pobres" por sua dedicação à luta contra a desigualdade, o economista de 84 anos foi escolhido para guiar um governo provisório após as manifestações que derrubaram Hasina, que estava no poder desde 2009 e era acusada de corrupção e de reprimir dissidentes.

"Hoje é um dia glorioso para nós, Bangladesh obteve uma segunda independência", declarou Yunus a jornalistas no aeroporto de Daca. Segundo ele, sua prioridade será "restabelecer a lei e a ordem".

"Não podemos seguir em frente se não resolvermos a situação da ordem pública", acrescentou. Antes de embarcar em um voo em Paris, o Nobel já havia pedido que a população se mantivesse "calma" e evitasse "qualquer tipo de violência".

Hasina renunciou ao cargo e fugiu de helicóptero para a Índia na última segunda-feira (5), em meio à onda de protestos estudantis contra o governo.

O estopim para a revolta foram as cotas no serviço público para descendentes de veteranos da guerra de libertação de 1971, medida que beneficiaria sobretudo membros do partido da ex-premiê, filha de Sheikh Mujibur Rahman, líder da luta pela independência de Bangladesh.

A repressão às manifestações deixou mais de 300 mortos desde julho. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.