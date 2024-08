Ninguém sorri cortando gastos, mas Lula tem compromisso fiscal, diz ministro da Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira, 8, depois da reunião ministerial desta quinta-feira, que ninguém sorri quando corta gastos, mas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem compromisso com o equilíbrio fiscal. Coordenador das principais obras do governo, Costa costuma ser um contraponto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem pregado maiores cortes para cumprir a regra fiscal.

"Corte é corte, gente. Se precisar ajustar, ninguém vai estar com o sorriso até a orelha", disse Rui Costa. De acordo com ele, a contenção foi feita "em função do compromissos reiterado muitas vezes pelo presidente da República, por sua política fiscal, sua responsabilidade fiscal".

O ministro da Casa Civil também disse que Lula não quer a criação de novos programas no governo. O momento seria de coordenar as ações já existentes. "Daqui para frente é cuidar do que foi plantado e fazer com que a gente possa, até o final do mandato, colher. Porque se a gente continuar querendo plantar até o final do mandato, não vai colher o que tentou plantar", disse ele.

A reunião ministerial começou por volta das 9h40 e foi até aproximadamente às 17h. Estavam presentes os 39 ministros, os representantes do governo no Legislativo e os presidentes das principais empresas estatais.