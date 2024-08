Netanyahu pede desculpas a israelenses por ataques em 7/10

ROMA, 8 AGO (ANSA) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas a seu povo pelos atentados do grupo fundamentalista palestino Hamas em 7 de outubro do ano passado, que deixaram 1,2 mil mortos e fizeram centenas de reféns.

"Lamento profundamente que isso tenha acontecido. Quando olho para trás, me pergunto se poderíamos ter feito algo que pudesse ter impedido [o ataque]", afirmou o premiê em entrevista à revista americana Time, 10 meses após o atentado surpresa do Hamas.

Questionado se estaria disposto a se desculpar, Netanyahu respondeu: "Certamente". É a primeira vez que ele faz um mea culpa sobre o episódio, que desencadeou uma guerra na Faixa de Gaza.

O líder israelense é acusado por opositores de prolongar o conflito na região para permanecer no governo. "Ser atacado tem implicações muito grandes sobre a segurança de Israel. O nosso objetivo é acabar completamente com a capacidade militar e de governo do Hamas", declarou.

De acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo grupo fundamentalista, desde outubro do ano passado, quase 40 mil pessoas morreram devido à guerra no enclave.

O atual conflito entre israelenses e palestinos remonta a 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de dois Estados na região. Os árabes nunca aceitaram o acordo e acusam os judeus de ocupar partes do território destinado à Palestina.