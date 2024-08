Nasdaq e S&P 500 fecham em alta de 2% após dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações nos Estados Unidos saltaram nesta quinta-feira, com os índices de tecnologia Nasdaq e S&P 500 fechando com altas superiores a 2%, depois que os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram mais do que o esperado na última semana, aliviando preocupações de que o mercado de trabalho esteja se enfraquecendo rápido demais.

Todos os principais setores do S&P 500 subiram, liderados por ganhos nos de tecnologia e de serviços de comunicação. As small-caps também se recuperaram, com o índice Russell 2000 em alta de 2,4%.

Dados mostraram que o número de novos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada caiu mais do que o esperado.

"Nossa leitura sobre isso é que o mercado de trabalho continua bem... Os temores de recessão neste momento são provavelmente um pouco exagerados", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest.

As ações tinham caído acentuadamente depois que o relatório de empregos dos EUA de julho da semana passada provocou temores de uma possível recessão no país. Operadores também citaram uma reversão de operações de carry trade, em que investidores tomam dinheiro emprestado de economias com taxas de juros baixas para financiar suas apostas em ativos de alto rendimento em outros lugares.

O Dow Jones subiu 1,76%, para 39.446,49 pontos. O S&P 500 ganhou 2,30%, para 5.319,31 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,87%, para 16.660,02 pontos.