Nada de ar-condicionado: Nissan cria tinta que deixa carro mais refrescado

A Nissan está trabalhando em uma nova tinta de resfriamento especial feita para o uso em carros. Chamada de "tinta fria" pela marca japonesa, trata-se de um composto branco que reflete a energia solar. Assim, quanto mais fresca estiver a cabine do veículo, menos ar-condicionado será necessário em dias quentes.

O que aconteceu

Visando uma utilização menor do ar-condicionado nos carros - tanto a combustão, mas principalmente elétricos - a Nissan está em processo de desenvolvimento de uma tinta que aqueça menos a cabine do carro em dias quentes.

Para testar o produto, a Nissan - em um contrato de teste de 12 meses - pintou algumas vans de serviço no Terminal do Aeroporto Internacional de Tóquio.

Até aqui, o resultado é bom: ao lado de outras vans pintadas com tintas normais, o interior das vans com a tinta nova ficou cerca de 12,7°C mais frio. A Nissan, entretanto, não disse se os carros nessa comparação especificamente eram todos pintados de branco.

O Dr. Susumu Miura, gerente sênior e especialista do laboratório do centro de pesquisa da Nissan, disse: "meu sonho é criar carros mais frios sem consumir energia. Isso é especialmente importante na era dos elétricos, onde a carga do ar-condicionado ligado no verão pode ter um impacto considerável no estado de carga."

A Nissan crê que sua abordagem é única no desenvolvimento para revestimentos térmicos. Isso ocorre devido a duas partículas de microestrutura específicas, uma que reflete raios infravermelhos que produzem calor, e outra que cria campos eletromagnéticos que neutralizam os raios solares e redirecionam essa energia de volta para a atmosfera.

A tinta na Nissan também é fina o suficiente para ser pulverizada em um carro em uma camada de 120 mícrons, em vez dos habituais 400 mícrons para este tipo de tinta. Entretanto, há desvantagens, como o custo e o fato de sua espessura ser maior que a de uma tinta normal.

