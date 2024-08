Reduz suor noturno e melhora digestão: os benefícios da sálvia à saúde

A sálvia é uma planta medicinal cujas folhas são frequentemente utilizadas na preparação de chás, infusões e como tempero para carnes e molhos. Ela é rica em vitaminas A, C e K, tem minerais como magnésio, zinco, cobre e ferro, e conta com a presença de antioxidantes.

A seguir, confira os principais benefícios da sálvia para a saúde.

Contribui com a saúde digestiva

A sálvia pode ser utilizada para melhorar a digestão, aliviando sintomas como inchaço, gases e indigestão. Seus compostos ajudam a estimular a produção de enzimas estomacais, facilitando a digestão dos alimentos e promovendo um trato gastrointestinal saudável.

Possui propriedades anti-inflamatórias

Contém propriedades anti-inflamatórias por conta de compostos como o ácido rosmarínico e outros polifenois. Esses componentes aliviam condições inflamatórias crônicas.

Melhora a saúde cardiovascular

A sálvia contribui com a saúde cardiovascular ao reduzir os níveis de colesterol LDL ("ruim") e regular a pressão arterial. Seus antioxidantes ajudam na proteção dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.

Diminui sintomas do climatério

A sálvia é tradicionalmente utilizada para aliviar alguns dos sintomas do climatério, que é o período de transição entre a idade reprodutiva e a menopausa. Suas folhas possuem propriedades que ajudam a reduzir ondas de calor e o suor noturno, além de melhorar o bem-estar da mulher.

Isso se deve ao fato de que os compostos fitoestrogênios presentes na sálvia podem atuar de maneira semelhante aos estrogênios naturais, auxiliando na regulação hormonal.

Possui propriedades antioxidantes

Os antioxidantes presentes na sálvia combatem o estresse oxidativo e protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Com isso, a planta tem um papel importante na prevenção de doenças crônicas e no envelhecimento precoce.

Melhora a pele

A sálvia pode beneficiar a saúde da pele devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ela ajuda a combater a acne, reduzir a oleosidade e promover uma pele mais saudável e sem manchas.

Melhora a saúde bucal

Possui também propriedades antimicrobianas que auxiliam na manutenção da saúde bucal, combatendo bactérias e contribuindo para uma higiene oral mais eficaz.

Reforça a cognição

A sálvia pode beneficiar a função cognitiva e a memória devido aos seus compostos antioxidantes, como flavonoides e ácidos fenólicos. Estes compostos protegem as células cerebrais contra danos oxidativos e estresse, o que aumenta a clareza mental e o desempenho da memória.

Ela também pode estimular a comunicação entre neurônios, contribuindo com funções cognitivas mais eficazes.

Contraindicações

Embora a sálvia seja geralmente segura para consumo, deve ser evitada em grandes quantidades por mulheres grávidas e lactantes devido ao potencial efeito abortivo de alguns compostos.

Pessoas com condições como epilepsia ou hipertensão devem consultar um médico antes de consumir sálvia em excesso, pois ela pode interagir com medicamentos e afetar essas condições.

Além disso, alguns indivíduos podem apresentar reações alérgicas, como erupções cutâneas, coceira ou inchaço após o uso de sálvia. O uso excessivo também pode causar desconforto gastrointestinal, incluindo náuseas, vômitos ou diarreia.

Como consumir a sálvia?

A quantidade recomendada de sálvia varia conforme o uso e a forma de consumo. Como chá, uma a duas xícaras por dia são consideradas seguras. É importante não exceder o consumo de 4 a 6 gramas de folhas secas por dia para evitar efeitos adversos.

A planta pode ser consumida de diversas formas:

Fresca ou seca em chás.

Como tempero em pratos culinários, como molhos e carnes.

Em cápsulas como suplemento.

Fonte: Ronan Araujo, nutrólogo e membro da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade).